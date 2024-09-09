Uzmanlar uyardı sigara kadar zararlı! Akciğerler için büyük tehlike

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, elektronik sigaraların en az sigara kadar akciğere zarar verdiği açıklandı.

Uzmanlar uyardı sigara kadar zararlı! Akciğerler için büyük tehlike

İngiltere’de bulunan Manchester Metropolitan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, elektronik sigara kullanan kişilerin en az sigara kullananlar kadar akciğerlerine zarar verdikleri ifade edildi.

Araştırma kapsamında, elektronik sigara kullananlar ve sigara kullananlar iki grup halinde incelendi. Bu kapsamda, 20'li yaşlardaki 60 kişiden, egzersiz bisikleti kullanırken kapasitelerinin kaydedilmesi istendi.

Bulgular sonucunda yapılan açıklamada, 60 katılımcının 20'sinin en az iki yıldır elektronik sigara kullandığı, 20'sinin ise en az iki yıldır sigara içmediği ve kalan 20'sinin ise hiç sigara kullanmadığı belirtildi.

Katılımcıların kalp, akciğer ve kas tepkilerini maksimuma ulaşana kadar daha zorlu seviyelerde analiz eden araştırmacılar ayrıca, atardamarlarının ne kadar iyi çalıştığını analiz etmek için kan testleri ve ultrason taraması yatı.

Kan testleri ve ultrason taramalarına göre, hem sigara içen hem de sigara içmeyen grupta kan damarlarının sigara içmeyen grup kadar iyi çalışmadığına dair işaretler görüldü.

Hem sigara içen hem de elektronik sigara kullanan grupta daha fazla nefes nefese kalındığı, yoğun bacak yorgunluğu yaşadıkları ve kanlarında daha yüksek laktat seviyeleri görüldüğü ifade edildi. 

İÇMEK EN AZ SİGARA KADAR ZARARLI”

Araştırmanın yazarlarından Azmy Faisal açıklamasında, “Bu çalışmada, akciğer hasarı belirtisi göstermeyen bir grup genç insanı inceledik. En az iki yıldır elektronik sigara veya sigara içen kişiler arasında, egzersizle ne kadar iyi başa çıktıkları konusunda önemli farklılıklar gördük" dedi. 

içenlerin ve elektronik sigara kullananların egzersiz bisikletlerini kullanırken ölçülebilir derecede fazla nefes aldıklarını söyleyen Faisal "Nefes almakta zorlandılar, kasları daha fazla yoruldu ve genel olarak daha az formda kaldılar. Bu bağlamda, araştırmamız elektronik sigaranın sigara içmekten daha iyi olmadığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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