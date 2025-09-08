Uzmanlar uyarıyor: Uçuş sonrası sıcak duş tehlikesi

Uçuş sırasında kabin içindeki düşük nem, cildin kurumasına neden oluyor. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, sıcak duş bu kuruluğu artırarak cildin doğal yağlarını da yok ediyor.



Uzmanlar, “Uçaktan indiğimizde cildimiz zaten nemsiz kalıyor. Sıcak su ise bu kuruluğu daha da artırıyor ve cildin doğal koruma bariyerini bozuyor” diyor.

"ŞİŞLİK ARTAR, DOLAŞIM SORUNLARI OLUR"



Bunun yanı sıra, yüksek sıcaklığın kan dolaşımını da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan uzman Andy Ellis, “Sıcak duş, kan damarlarını genişletir. Bu durum uçuş sırasında oluşan şişlikleri artırabilir ve dolaşım sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.



Uzman, yolculara uçuş sonrası sıcak yerine serin ya da ılık duş almalarını önerdi.



UÇAKTA BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAYIN



Öte yandan fizyoterapist Bethany Tomlinson da uçak yolculuklarında sık yapılan bir hataya dikkat çekti. Tomlinson, “Uçakta bacak bacak üstüne atmak kan akışını engeller ve damar tıkanıklığı riskini artırır” dedi.



Sağlıklı bir oturuş için yolculara bacaklarını hafifçe yükseltmelerini, omuzlarını rahat bırakmalarını ve koltuğa yaslanarak oturmalarını tavsiye etti.