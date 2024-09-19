Uzmanlara göre Lübnan'daki saldırılar 21. yüzyılda yeni bir tehdit: Havalimanları, karargahlar ve ulusal liderler için dikkat edilmeli

Emekli Yarbay Outzen, cep telefonlarına patlayıcı konulmasının yeni bir yöntem olmadığını ancak Lübnan’da gerçekleştirilen saldırının, hazırlık aşaması, kullanılan yöntem ve çoklu saldırı konsepti bakımından bir ilk olduğunu belirtti.



Outzen, bu kadar çok sayıda patlayıcının aynı anda uzaktan patlatılmasının başka devletlerin ve çok az da olsa bazı örgütlerin yapabileceği bir eylem türü olduğunu kabul etmek gerektiğini dile getirdi.

"HEPİMİZİN ENDİŞE ETMESİ GEREKEN YENİ BİR TEHDİT"



ABD ordusunda muharip asker olarak Irak ve Afganistan gibi ülkelerde bulunan ve ABD Dışişleri misyonlarında askeri ateşe olarak görev yapan emekli Yarbay Outzen, "Bu ölçekte ve derinlikte bir saldırıyı kopyalamak pek çok grup için zor olsa da hassas bölgeler için, havalimanları, siyasi karargahlar ve ulusal liderler için dikkat edilmesi gereken hususlar listesine alınmalı. Kesinlikle 21. yüzyılda hepimizin endişe etmesi gereken yeni bir tehdit." dedi.



Outzen, "Lübnan’daki patlamaların arkasında İsrail’in olduğu konusunda çok az kişinin şüphesi var." diye konuştu.