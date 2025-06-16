Uzmanlardan Dubai çikolatası için yeni uyarı

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), özellikle son dönemde popülerliği artan ve “Dubai çikolatası” olarak bilinen, Antep fıstıklı dolgulu bazı çikolata ürünleri hakkında tüketicileri uyardı. Ajans, ithal edilen bazı çikolataların uygun şekilde etiketlenmediğini ve alerji riski taşıyabilecek maddeler içerdiğini açıkladı.

YASAL ZORUNLULUKLARI YERİNE GETİRMİYOR

FSA’nın yürüttüğü denetimlerde, bazı ürünlerin Birleşik Krallık’ın gıda güvenliği standartlarına uymadığı ve yasal zorunluluk olan alerjen bilgilendirmesinin yapılmadığı tespit edildi. Özellikle alerjisi olan bireyler için bu durum sağlık açısından ciddi risk oluşturuyor.



FSA’nın baş bilimsel danışmanı Profesör Robin May, “İngiltere’deki gıdaların büyük çoğunluğu güvenli. Ancak bazı Dubai tarzı çikolatalar standartlarımıza uymuyor ve tüketiciler için risk oluşturabilir" uyarısında bulundu. May ayrıca, tüketicilere süpermarketler gibi güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmalarını tavsiye etti.



Dubai çikolatası, ilk kez 2021 yılında Dubai’de yaşayan İngiliz-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda tarafından üretilmişti. Antep fıstığı kreması, tahin ve şerbetle ıslatılmış tel kadayıfla doldurulan bu tatlı, kısa sürede büyük ilgi gördü.



FSA, söz konusu ürünlerin piyasadan toplanması için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor ve sorunun kapsamını netleştirmek üzere soruşturmalarını sürdürüyor.