Uzmanlardan uyarı: Köpekler de güneş gözlüğü takmalı, güneş kremi kullanmalı

İngiltere’de beklenen yeni sıcak hava dalgası öncesi uzmanlardan köpek sahiplerine dikkat çeken uyarılar geldi. Nottingham Trent Üniversitesi’nde hayvan bilimi uzmanı Dr. Jacqueline Boyd, köpeklerin yaz aylarında güneş yanığı riskine karşı korunması gerektiğini söyledi.



Boyd, özellikle köpeklerin burunları, karın bölgeleri ve tüysüz yerlerinin güneşten kolayca yanabileceğini belirtti.



Köpeklere sadece güneş kremi sürmenin yeterli olmadığını vurgulayan Boyd, “Onlara UV korumalı gözlük takmak da uygun olacaktır.” dedi.



Boyd’un bu uyarısı, İngiltere Kraliyet Hayvanları Koruma Derneği’nin (RSPCA) sıcak havalarda evcil hayvanlara mutlaka güneş kremi sürülmesi gerektiği yönündeki tavsiyesinin ardından geldi.

KÖPEKLERDE SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Öte yandan Rover.com’un araştırmasına göre köpek sahiplerinin yüzde 40’ından fazlası, 24 derece üzerindeki tehlikeli sıcaklıklarda bile köpeklerini yürüyüşe çıkardığını itiraf ediyor. Bu sıcaklıklar, köpeklerde sıcak çarpması riskini ciddi şekilde artırıyor.



Rover’ın köpek davranış uzmanı Adem Fehmi, “Bu sıcaklıklarda köpeği yürütmek, bir insana kürk montla maraton koşturmak gibidir. 24 derece ve üzeri sıcaklıklarda köpekler için ciddi sağlık riski oluşabilir” diyerek sahipleri uyardı.