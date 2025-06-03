Uzmanlardan uyarı: Sabahları alarm ertelemek demans riskini artırabilir

Yeni bir araştırmaya göre yetişkinlerin yarısından fazlası sabah uyanırken alarmlarını "erteliyor". Ortalama 2,5 kez ertelenen alarmlar, kişilere fazladan yaklaşık 11 dakika uyku kazandırıyor.



Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sadece sabah rutininizi bozmakla ya da işe geç kalmakla kalmıyor, uyku kalitenizden genel sağlığınıza kadar pek çok alanı olumsuz etkiliyor.

"ERTELEMEK UYKUYU PARÇALIYOR"

MetroHealth Uyku Merkezi Direktörü Dr. Dennis Auckley, New York Post’a verdiği demeçte, sürekli alarm ertelemenin sağlıksız bir uyku düzenine yol açtığını belirterek, “Alarmla tekrar tekrar uyanmak, uykuyu kesintiye uğratır ve sizi hafif, dinlendirici olmayan bir uyku döngüsüne sokar" uyarısında bulundu.

“Bunu ne kadar çok yaparsanız, kötü alışkanlıklarınız o kadar pekişir,” diyen Auckley, bu durumun altında yatan nedenin genellikle yetersiz uyku süresi olduğunu ama bunun bir uyku bozukluğunun habercisi de olabileceğini belirtiyor.

Amerikan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’ne göre ABD’de 50 ila 70 milyon kişi uyku bozukluğu yaşıyor ve her üç yetişkinden biri düzenli olarak yeterli, kesintisiz uyku alamıyor.



Erteleme alışkanlığının doğrudan zararları yeterince araştırılmamış olsa da Auckley, yetersiz uykunun uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği görüşünde:



“Uzun süreli uyku eksikliği kilo artışı, kalp-damar hastalıkları, metabolik bozukluklar ve hatta demans riskini artırabilir.”