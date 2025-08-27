Uzun süreden sonra ilk temas: Çin lideri Şi, Ukrayna'ya tebrik mesajı gönderdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye tebrik mesajı gönderdi.



Mesaj, iki lider arasındaki iki yıldan uzun süredir bilinen ilk temas olarak kayda geçti ve Vladimir Putin’in Çin ziyareti öncesine denk geldi. Çin devlet medyası ise mesajı yayımlamadı.

DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Şi mesajında, Çin ile Ukrayna arasındaki geleneksel dostluğu vurgulayarak, ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli bir şekilde geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.

Şi'nin mesajını sosyal medyadan yayınlayan Zelenski ise, mesaj için teşekkür ederek, “Karşılıklı saygıya dayalı ve barış, istikrar ve refah için uzun vadeli bir diyalog geliştirme” isteğini dile getirdi.

EN SON 2 YIL ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Şi ve Zelenski en son Nisan 2023’te bir saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Şi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için müzakere çağrısında bulunmuştu.