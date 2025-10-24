Vahşi ayı, hayvanat bahçesine girip kafesteki ayıları izledi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Eureka kentindeki Sequoia Park Hayvanat Bahçesi'nde sabah açılış öncesinde yapılan rutin kontroller sırasında görevliler, vahşi bir Amerikan kara ayısının, hayvanat bahçesindeki üç kara ayının bulunduğu bölmenin önünde merakla durduğunu fark etti. Ayı, kafesin demirlerine yaslanmış şekilde içerideki Tule, Ishüng ve Kunabulilh adlı ayıları izliyordu.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, ayının agresif davranmadığını ve kafes arkasından dostça bir etkileşim sergilediğini bildirdi. Ancak güvenlik amacıyla, Eureka Polisi ve Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi olay yerine çağrıldı.

ORMANDAN GELDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yetkililer, ayının muhtemelen hayvanat bahçesinin arkasındaki 60 dönümlük Sequoia Park ormanından geldiğini belirtti. Çitlerin sağlam olmasına rağmen ayının bir ağaca tırmanarak içeri girmiş olabileceği düşünülüyor.



Ekipler, ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ayıyı öldürücü olmayan uyarı atışlarıyla ormana doğru yönlendirdi. Bu yöntemin, ayının gelecekte insanlardan uzak durmasını sağlamak için kullanıldığı belirtildi.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, ayının herhangi bir bölmeye girmediğini, sadece “oyun alanındaki birkaç nesneyi incelediğini” ve ardından güvenli şekilde ormana geri döndüğünü söyledi.