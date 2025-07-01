Vahşi doğada bir ilk: Katil balinalar, insanlarla yemeklerini paylaştı

Yeni yayımlanan bir araştırma, katil balinaların (orkalar) insanlara avlarını sunarak paylaşmaya çalıştığını ortaya koydu. Bu şaşırtıcı bulgu, bu zeki deniz memelilerinin insanlarla ilişki kurma çabasında olabileceğine işaret ediyor.



Evcil hayvanların, özellikle kedilerin, avlarını sahiplerine hediye etmesi yaygın bir davranış. Bu durum genelde sevgi ya da “aileyle yiyecek paylaşma” isteğiyle açıklanıyor. Ancak vahşi doğada yırtıcı bir hayvanın insanlarla gönüllü şekilde av paylaşması daha önce belgelenmemişti.



Kanada, Yeni Zelanda ve Meksika’dan bilim insanlarının Journal of Comparative Psychology dergisinde yayımladığı yeni çalışmada, son 20 yılda dünya genelinde kaydedilen 34 orka-insan etkileşimi incelendi. Bu olaylar Kaliforniya, Yeni Zelanda, Norveç ve Patagonya açıklarında yaşandı.

"İLİŞKİ KURMAK İSTİYOR OLABİLİRLER"

Araştırma ekibinin lideri Jared Towers, “Orkalar genelde birbirleriyle av paylaşır. Bu, sosyal bağlarını güçlendiren bir davranıştır. İnsanlara da av sunmaları, bizimle de ilişki kurmak istediklerinin bir işareti olabilir” açıklamasında bulundu.

İNSANLAR REDDEDİNCE YENİDEN SUNDULAR

Yaşanan 34 olayın 11’inde insanlar suyun içindeydi, 21’inde teknedeydi, 2’sinde ise karadaydı. Her durumda orkalar kendi istekleriyle yaklaşarak avlarını insanların önüne bıraktı. Çoğu durumda balinalar, bıraktıkları avın ardından insanları gözlemleyerek ne yapacaklarını izledi. İlginç şekilde, 7 olayda insanlar ilk teklifi reddedince orkalar avı tekrar sunmayı denedi.

PAYLAŞIMIN NEDENİ NE?

Araştırmacılara göre orkalar av paylaşarak hem kendi türleri arasında hem de türler arası ilişkiler kurma, kültürel davranışları pekiştirme, oyun oynama veya insan davranışlarını keşfetme fırsatı buluyor. Orkaların karmaşık sosyal yapıları ve ileri düzey bilişsel yetenekleri bu davranışı destekliyor.



Araştırmada bu durum, “Orkaların bu davranışı, kısa veya uzun vadede somut, entelektüel veya duygusal faydalar sağlayabilir. Bu olasılıkların hiçbiri birbirini dışlamıyor" ifadeleriyle açıklandı.