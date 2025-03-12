Vahşi doğada üç yıldır kayıplar! Baba ve çocuklarını arama çalışmaları genişliyor

Yeni Zelanda polisi, üç yılı aşkın süredir kayıp olan baba ve üç çocuğunu bulmak amacıyla Kuzey Adası'ndaki engebeli Waikato bölgesinde yeni bir operasyon başlattı. 2021 Noel'inden hemen önce Tom Phillips, anneleriyle yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından çocukları Ember (9), Maverick (10) ve Jayda (11) ile birlikte ücra kırsal alana kaçmıştı. Phillips'in çocukları için yasal velayeti bulunmuyor. POLİS OPERASYONU GENİŞLİYOR The Guardian'da yer alan habere göre, Phillips ve çocuklarının Waikato'nun geniş ve izole bir bölgesinde saklandığı düşünülüyor. Dedektif kıdemli çavuş Andy Saunders, polisin önümüzdeki günlerde Marokopa ve çevresinde yoğunlaşacağını belirterek, "Bu operasyon, belirli bir ihbar üzerine değil, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak yürütülüyor" dedi. Polis ekipleri, Marokopa'nın kuzeyi, Te Waitere ve Te Maika gibi yerleşim yerlerinde soruşturma yapacak. Waikato bölgesi, batıda geniş kıyı şeridi, merkezde ormanlık alanlar ve tarım arazileri, kuzeyde kireçtaşı mağara ağlarıyla biliniyor. Marokopa ise yoğun ormanlarla çevrili, en yakın şehir olan Hamilton'a iki saat uzaklıkta, sessiz ve izole bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Bölgenin zor coğrafi koşulları, Phillips ve çocuklarının izini sürmeyi bugüne kadar zorlaştırdı.

NASIL KAÇMAYI BAŞARDI?



Phillips’in uzun süredir saklanması, sıkı toplulukların olduğu Yeni Zelanda’da kamuoyunun dikkatini çekti. Ailesinin ona yardım ettiğine dair bir kanıt bulunmasa da, üç çocukla birlikte bu zorlu arazide nasıl hayatta kaldığı merak konusu. Toplumda, Phillips’in kaçışında başkalarının ona yardım edip etmediğine dair spekülasyonlar sürüyor.



Phillips’in daha önce de benzer bir kaybolma vakası yaşadığı biliniyor. Eylül 2021'de, dört kişi kayıp olarak bildirilmiş, Phillips’in kamyoneti Marokopa kıyı şeridinde terk edilmiş halde bulunmuştu. On dokuz gün sonra Phillips ve çocukları ailesinin çiftlik evine geri dönmüş ve Phillips, çocuklarını "doğada vakit geçirmek için" kampa götürdüğünü söylemişti. Ancak bu olaydan kısa süre sonra tekrar ortadan kayboldu ve mahkemeye çıkmaması nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı.



Phillips ve çocuklarının son üç yıl içinde nadir ve kısa süreli görüntülendiği belirtiliyor. Kasım 2023'te Phillips’in kırsal bir mülkten ATV çaldığı ve Piopio'daki bir dükkana girdiği iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Phillips ve çocuklarından biri olduğu düşünülen kişi yer aldı. 2023 ortalarında bazı ihbarlar alınsa da, kesin bir iz bulunamadı.



Polis, Phillips’i "ana akım bir yaşam tarzı sürmeyen", sosyal medyadan uzak duran ve geleneksel bankacılığı kullanmayan biri olarak tanımlıyor. Kamp malzemeleri ve tarım ürünleri satın aldığı bilgileri, onun doğadan geçinmeye çalıştığını gösteriyor.



Ekim 2024’te, genç domuz avcıları Marokopa'da yürüyen bir yetişkin ve üç çocuğu görüntüledi. Polis, görüntülerin Phillips ve çocuklarına ait olabileceğini değerlendirdi ancak ertesi gün yapılan operasyonda izlerine rastlanmadı.



"BÜYÜK BİR ACI İÇİNDEYİM"



Çocukların annesi Cat, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek Phillips’e sık sık açıklama yapması çağrısında bulundu. Ancak Phillips’ten bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi.



Yeni Zelanda polisi, Phillips ve çocuklarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.