Vahşi infazdan kurtulan tek sağlıkçı anlattı: "3 büyük çukura gömdüler"

İsrail ordusunun ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarına yönelik saldırısından sağ kurtulan tek kişi olan Münzir Abid, olayla ilgili ayrıntıları ve yaşadıklarını anlattı.

Kullandıkları araçların üzerinde Filistin Kızılayı logosu bulunduğunu, ikaz ve acil durum farlarının yandığını aktaran Abid, saldırının olduğu yere ulaştıklarında birden araçlarına yoğun şekilde ateş açılmaya başlandığını söyledi.

ARKADAŞLARININ ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLDU

Ateş açılmaya başlanmasıyla ambulansın arkasında sedyenin yan tarafına yüzüstü yattığını belirten Abid, "Arkadaşlarımın tek bir kelime ettiğini bile duymadım, sadece son nefeslerini verişlerini duydum. Aracın arkasına yüzüstü yatmasaydım ben de ölmüştüm." dedi.



Abid, daha sonra ambulansa İsrail özel kuvvetlerinden askeri üniformalı kişilerin geldiğini ve İbranice konuşmaya başladıklarını ancak İbranice bilmediği için konuşmaları anlamadığını dile getirdi.



Askerlerin onu aracın dışına çıkardığını anlatan Abid, "Arkadaşlarıma ne olduğunu görmeyeyim, yaralılar mı, yaşıyorlar mı, öldüler mi bilmemeyim diye ellerim başımın üstünde beni yere yatırdılar." diye konuştu.

ÖLMEK İSTEYECEK KADAR İŞKENCE GÖRDÜ

İsrail askerlerinin kendisine çok şiddetli işkenceler yaptığını belirten Abid, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Beni tüfek dipçikleriyle dövüp işkence ettiler. Adımı, adresimi, yaşımı ve 7 Ekim'de nerde olduğumu sordular. 'Buraya neden geldin, burası askeri bölge' dediler. Ama orası 'kırmızı bölge' değil insanların normal bir şekilde hareket ettiği 'yeşil bölge' idi.



Cevap verdikçe dipçiklerle darbediyorlar ve 'sus, konuşma' diyorlardı. İşkence o kadar şiddetliydi ki ölüp kurtulmayı istedim."

CENAZELERİ VE AMBULANSLARI KUMA GÖMDÜLER

Saldırının gerçekleştiği akşam saatlerinde bölgede sadece İsrail özel kuvvetleri olduğunu, orduya ait tank ve buldozerlerin ertesi sabah geldiğini söyleyerek Tel Aviv yönetiminin anlatısını da yalanladı.

Sabah tanklar ve buldozerler alana girince bir tarafa büyük tek bir çukur, karşısına da 3 çukur kazıldığını ifade eden Abid, "Büyük olana ambulansları, diğer 3 çukura da sağlıkçıları gömdüler. Araçlarda kimsenin olduğunu görmedim." dedi.

SAĞLIKÇILAR REFAH'TA HEDEF ALINDI

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananlar için bölgeye gönderilen ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı bildirilmişti.



Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün kurtarma çalışmaları için yola çıkan ekiplerle bağlantıyı kaybettiğini duyurmuştu.



Filistin Kızılayından 30 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ta hedef aldığı ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 8'i ilk yardım, 5'i sivil savunma çalışanı ve 1'i de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı ancak 9'uncu ilk yardım görevlisinin hala kayıp olduğu ifade edilmişti.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.