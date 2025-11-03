Valensiya başkanı, felaket sonrası baskılara dayanamayarak istifa etti

İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinin hükümet başkanı Carlos Mazon, geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası baskılara dayanamadı.

Bölgede 229 kişinin ölümüne neden olan faciayla ilgili siyasi sorumluluğu olan Mazon, istifa ettiğini açıkladı.

Mazon, sel felaketinin birinci yılı dolayısıyla Valensiya'da geçen hafta organize edilen resmi törende halktan büyük tepki almıştı.



Mazon, soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Önceden istifa etmeliydim. Şahsım ve aileme karşı tahammül edilemez dönemler yaşadım. Artık daha fazla dayanamam." diyerek istifa etti.



Sel felaketi sırasında bir gazeteci ile öğle yemeğinde olan ve önlem almakta geç kalmakla suçlanan Mazon, "Şahsi hataların tanınma zamanı geldi. Hatalar yaptığımı biliyorum, kabul ediyorum ve tüm hayatım boyunca bunlarla yaşayacağım" dedi.

Mazon, şunları ekledi: "Özür diledim ve tekrarlıyorum ama bunların hiçbiri siyasi hesaplar veya kötü niyetten kaynaklanmıyordu. Trajedinin bu kadar büyük olacağını bilmiyorduk."