Van Gogh tablosuna çorba atan aktivistlerin cezası belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de Vincent van Gogh'un “Ayçiçekleri” tablosuna çorba fırlatan iki iklim aktivisti cezai hasar nedeniyle hapse atıldı.



23 yaşındaki Phoebe Plummer ve 22 yaşındaki Anna Holland, domates çorbası kutularını sanat eserinin üzerine fırlatarak çerçevenin zarar görmesine neden olmuştu. Ancak tablo zarar görmemiş ve daha sonra tekrar sergiye konulmuştu.

Just Stop Oil" yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli "Ayçiçekleri" adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırmıştı.



İkili suçsuz olduklarını savundu ancak Londra Southwark Crown Mahkemesi'nde görülen davanın ardından suçlu bulundu.



Plummer cezai hasar suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Holland ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.