Van Gogh tablosuna zarar veren aktivistlere hapis cezası

Eylül ayında Londra'daki bir müzede Vincent Van Gogh tablosunun çerçevesine zarar veren iki çevre aktivisti hapis cezası aldı.

Van Gogh tablosuna zarar veren aktivistlere hapis cezası

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24 yaşındaki Emily Brocklebank ve 22 yaşındaki Louis McKechnie, salı günü açıklanan kararla 21 gün hapis cezası aldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bölge Yargıcı Neeta Minhas, van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçevenin, kalıcı zarar gördüğünü açıkladı.

TABLOYA KENDİLERİNİ YAPIŞTIRDILAR

Brocklebank ve McKechnie, eylül ayında Londra'daki Courtauld'a girdiklerinde van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu çevreleyen 18. yüzyıldan kalma çerçeveye kendilerini yapıştırmıştı.

Savcı Francesca Cociani, mahkemede "Geride büyük miktarda yapıştırıcı kalmış ve çerçevenin yaldızlarına sızmış solvent alanları vardı. Ayrıca çerçevenin bazı kısımları düşmüştü" dedi.

Çerçeveye 2 bin 426 dolar değerinde hasara neden olduğu için, Brocklebank'a 21 gün hapis cezası verildi, altı ay ertelendi ve altı haftalık sokağa çıkma yasağı verildi.

CEZASI 3 HAFTA UZATILDI

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan bir maç sırasında kendisini kale direğine kabloyla bağladığı için altı haftalık hapis cezasını çekmekte olan McKechnie'nin cezası 3 hafta daha uzadı.

Brocklebank mahkemeye, yapıştırıcının "fazla zarar vereceğini" düşünmediğini ve bir doğa aşığı olarak van Gogh'un protestolarını onaylayacağını söyledi. 

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