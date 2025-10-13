Vance: ABD Gazze'ye asker göndermeyecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD medyasına Gazze'deki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABC'de This Week adlı programda konuşan Vance, Gazze'de tutulan 20 İsrailli esirin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini söyledi.

"Orta Doğu'da gerçek barışın eşiğindeyiz." ifadesini kullanan Vance, Gazze'de yürürlüğe giren "barış konusundaki çabaları" nedeniyle ABD'nin diplomatlarıyla gurur duyması gerektiğini belirtti.

"BİRAZ YANLIŞ HABERLER OLDU"

Gazze'de ateşkes kapsamında ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusuna da değinen Vance, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu hatırlattı: "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız." şeklinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı; NBC'ye verdiği mülakatta da ABD'nin Gazze'de veya İsrail'de sahaya asker koymayacağını, CENTCOM üzerinden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail askerlerinin belirtilen sınırda durmasının ve insani yardımların geçişinin izleneceğini tekrarladı.

Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti.