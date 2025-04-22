Vance, Hindistan’da: “21’inci yüzyıl, çok karanlık bir dönem olabilir”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 4 günlük ziyaretini sürdürdüğü Hindistan’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ülkenin kuzeybatısındaki Jaipur kentini ziyaret eden ve burada düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapan Vance, ABD’nin daha yakın ilişkiler kurmak için Hindistan’a daha fazla enerji ve savunma ekipmanı satmak istediğini söyledi.



Bazı Batılı ülkelerin “aynılığının ve düzlüğünün” karşısında Hindistan’ın daha “canlı” bir ülke olduğu yorumunu yapan Vance, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifeleri sebebiyle küresel ticaretin yeniden dengelenmesinin “Hindistan halkına çok büyük fayda sağlayacağını” savundu.



“BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRSEK BU YÜZYIL MÜREFFEH BİR DÖNEM OLUR”



“Hindistan ve ABD başarılı bir şekilde birlikte çalışırsa müreffeh ve barışçıl bir 21’inci yüzyıl göreceğiz” diyen Vance, Jaipur’da yüzlerce öğrenci, iş insanı, hükümet yetkilisi ve siyasetçiye yaptığı konuşmada, bu yüzyılın aynı zamanda “çok karanlık bir dönem” olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, “Ben aynı zamanda eğer başarılı bir şekilde birlikte çalışma konusunda başarısız olursak 21’inci yüzyılın tüm insanlık için çok karanlık bir dönem olabileceğine inanıyorum” diye konuştu.



“BİZDEN DAHA FAZLA SAVUNMA EKİPMANI ALMANIZI İSTİYORUZ”



Hindistan’ın F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD’den daha fazla savunma ekipmanı almasının “doğal olacağını” söyleyen Vance, iki ülkenin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlara da işaret ederek “Elbette daha fazla işbirliği yapabiliriz. Daha fazla birlikte çalışmak istiyoruz ve ulusunuzun bizden daha fazla askeri ekipman satın almasını istiyoruz” dedi.



ABD’nin Hindistan’a daha fazla enerji satmak ve kendi kaynaklarını keşfetmesine de yardımcı olmak istediğini anlatan ABD Başkan Yardımcısı, nükleer enerjinin de her iki taraf için odaklanılacak önemli bir alan olduğunu belirtti.



“MODİ ÖZEL BİR İNSAN”



Vance, Hindistanlı göçmen bir aileye mensup olan eşi ve üç çocuklarıyla birlikte Hindistan’a çoğunlukla kişisel bir ziyarette bulunuyor. Trump’ın tarifelere getirdiği 90 günlük mola halen yürürlükteyken Hindistan ABD ile bir ticaret anlaşması yapmak istiyor.



Katıldığı etkinlikte “Başbakan Narendra Modi, çetin bir müzakereci, sıkı pazarlık ediyor” diye konuşan Vance’in bu sözleri hitap ettiği kişiler tarafından kahkahalarla karşılanırken, Vance, ailesini dün akşam yemeğinde ağırlayan Modi ile ticaret görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydettiklerini ve iki tarafın da ticaret müzakereleri için görev tanımlarını neticelendirdiğini anlattı. Vance, “Bu, uluslarımız arasında nihai bir anlaşmaya giden yolun haritasını ortaya koyuyor” dedi.

“Bence (Modi) çok özel bir insan” yorumunu yapan Başkan Yardımcısı, “Washington geçmişte Başbakan Modi’ye önyargılı, hatta lütufkar bir yaklaşımla yaklaştı. Dün gece Başbakan Modi’ye de söylediğim gibi, (Modi) beni kıskandıracak destek oranlarına sahip” değerlendirmesinde bulundu.