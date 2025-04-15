Vance’ın Beyaz Saray sakarlığı: Şampiyonluk kupasını düşürdü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu kez siyasi bir çıkışla değil, sakarlığıyla gündeme geldi. Başkan Donald Trump ile birlikte Üniversite Futbolu Şampiyonu Ohio Eyalet Üniversitesi takımını Beyaz Saray’da ağırlayan Vance, şampiyonluk kupasını elinden düşürdü.



Olay, Beyaz Saray bahçesinde toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşandı. İki parçadan oluşan kupa, Vance’in elinde bir anda ikiye ayrıldı. Refleksleri yetersiz kalan Vance’in tutamadığı kaide bölümü, kupayı tutmasına yardım etmeye çalışan bir sporcunun ayağına çarptı.



Yaşanan talihsizliğe rağmen gülümsemesini kaybetmeyen JD Vance, kupanın üst kısmını elinde tutarak poz vermeye devam etti. Ohio Eyalet Üniversitesi mezunu olan ve daha önce Ohio senatörlüğü görevini de üstlenen 40 yaşındaki Vance’in bu anları sosyal medyada da gündem oldu.

