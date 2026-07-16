Vance'tan İsrail çıkışı. "ABD'yi manipüle etmeye çalışanlar var"

Amerikan kamuoyu, İran'la barış müzakerelerini yürüten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance 'ın İsrail 'e ilişkin açıklamalarını konuşuyor.

JD Vance ABD’li podcast sunucusu Joe Rogan’ın sunduğu "Joe Rogan Experience" programına konuk oldu. Programda ABD Başkan Yardımcısı'na İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Vance, "İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz." dedi.

İran'la müzakere sürecini rayından çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu vurgulayıp, bu konuyla ilgili Time dergisinde yayımlanan bir makaleye işaret eden Vance, "Time dergisini açıp benim yürüttüğüm müzakere sürecini sabote etmek için finanse edilen bir yabancı etki kampanyası olduğunu gördüğümde ve üstelik, buradan para alan insanların bana dürüstlükten tamamen uzak bir şekilde saldırdığını gördüğümde buna cevabım şu: Cehenneme kadar yolunuz var. Ben, Amerikan halkı için yapmam gerekeni yapacağım." dedi.

ABD’de İsrail yanlıları ve İsrail karşıtları arasında büyük bir tartışma yaşandığını ve bu tartışmada kendisinin ılımlı tarafta yer aldığını söyleyen Vance, buna rağmen sebepsiz yere Yahudi karşıtlığı ile suçlandığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Şu anda İsrail, ABD’de kamuoyu desteğini kaybediyor. Bu basit ve açık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. İsrail, Fransa ya da İngiltere gibi bir müttefik. Tabii olarak onlarla anlaşamadığımız konular da olacak, anlaştığımız konular da olacak. Dolayısıyla benim yaklaşımım şu; ortak çıkarımız olan konularda birlikte çalışalım. Beraber olmadığımız konularda da dürüst olalım. Sırf bu yüzden insanlar bana antisemit veya İsrail karşıtı diye saldırıyor" diye konuştu.

"EPSTEİN'İN ABD VE İSRAİL İSTİHBARATI İLE ÇOK GÜÇLÜ BAĞLANTILIRAI VARDI"

JD Vance, çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölen milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin soru üzerine ise "Epstein belgelerinde ABD Başkanı Trump’ın suçluluğuna dair hiçbir delil yok" dedi.

Vance, "İnsanlar, Jeffrey Epstein’in Trump’a şantaj yaptığını söylüyor. Peki Epstein’i polise ihbar eden kişi kimdi? Bu Epstein dosyalarında yer alıyor değil mi? Donald Trump’tı. Ayrıca onu Mar-a-Lago’dan kovdu. Epstein’in hasta bir adam olduğu açık. Ama insanlar Epstein dosyalarının yayımlanmasını kötü yönettiğimizi söylemek istiyorsa evet, suçluyuz. Bu süreci kötü yönettik. Özellikle iletişim kısmını" dedi.

Trump'ın yardımcısı Vance şöyle devam etti: “Epstein’in Amerikan istihbaratının en üst düzeyiyle bağlantıları olduğu açık. İsrail istihbaratının en üst düzeyindekiler ile bağlantıları olduğu da açık. Bildiğiniz gibi İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda ABD’de pek popüler biri değil. Ama Epstein, İsrail derin devletinin daha çok merkez sol unsurlarıyla bağlantılı görünüyordu. Bunu her zaman ilginç bulmuşumdur. İsrail siyasetinin merkez sağıyla çok güçlü bağları varmış gibi görünmüyordu. Amerika’da ise her kesimle bağlantılıydı. Cumhuriyetçi arkadaşları vardı, Demokrat arkadaşları da vardı.”