Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, Güney Pasifik Okyanusu ’ndaki bir ada ülkesi olan Vanuatu açıklarında, 10 kilometre derinlikte 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Vanuatu'nun en büyük adası olan Espiritu Santo'nun kuzeydoğu kıyısındaki Port Olry'nin yaklaşık 200 kilometre batı-kuzeybatısı olarak açıklandı.