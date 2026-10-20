Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
20.10.2026 08:06
NTV
Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki bir ada ülkesi olan Vanuatu açıklarında, 10 kilometre derinlikte 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, Vanuatu'nun en büyük adası olan Espiritu Santo'nun kuzeydoğu kıyısındaki Port Olry'nin yaklaşık 200 kilometre batı-kuzeybatısı olarak açıklandı.