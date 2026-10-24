Vanuatu'da 7.2 büyüklüğünde deprem
24.10.2026 06:11
Son Güncelleme: 24.10.2026 06:16
Pasifik Ateş Çemberi'ndeki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Güney Pasifik'teki Vanuatu'da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu.
USGS, sarsıntının Vanuatu'nun Sola yerleşiminin yaklaşık 200 kilometre batısındaki deniz açıklarında meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.
Sık sık büyük deprem ve volkanik hareketlerin yaşandığı Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Vanuatu'da 20 Ekim'de de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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