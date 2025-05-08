Varşova’da baltalı saldırı: “Kadının kesik başı üniversitede bulundu”

Polonya’nın başkenti Varşova kentinde baltalı saldırı düzenlendi. Polonya polisi, 22 yaşındaki Polonyalı bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.



Saldırı, Varşova Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite, olayı “çok büyük bir trajedi” sözleriyle tarif etti. Varşova polisi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Polis, Varşova Üniversitesi kampüsüne giren bir erkeği gözaltına aldı. Bir kişi öldü, yaralı bir kişi ise hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.



“SALDIRGAN, HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ”



Polisin açıklamasına göre, olay dün yerel saatle 18.40 sıralarında meydana geldi. Fail, elindeki baltayla kampüste insanlara saldırdı.



Varşova merkezli Gazeta Wyborcza gazetesi, saldırganın Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktardı. Polsat News haber kanalı ise bir kadının kesilmiş başı ve baltanın üniversitede bulunduğu bilgisini verdi. Bölge Savcılığı, kesilmiş bir başın bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmayı reddetti.



ÜNİVERSİTE, BİR GÜNLÜK YAS İLAN ETTİ



Savcılık sözcüsünün açıklamasında göre, üniversitenin idari işlerinde çalışan bir kadın olay yerinde öldürüldü; yaralanan güvenlik görevlisi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu açıklandı. Sözcü, saldırganın üniversitedeki bir amfiye girdiği bilgisini verdi.



Varşova Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, 8 Mayıs Perşembe günü kurumda bir günlük yas ilan edildiği belirtildi ve saldırı “büyük bir trajedi” sözleriyle tarif edildi. Saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği ise henüz netlik kazanmadı.