Varşova'daki yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali: Milletvekili soruşturma talep etti

Polonya'da milletvekilli, başkent Varşova'da dün çıkan yangınlara ilişkin sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği kapsamlı soruşturma talep etti.

Varşova'daki yangınlarla ilgili sabotaj ihtimali: Milletvekili soruşturma talep etti

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden ve Ulusal Savunma Komitesi üyesi Witold Zembaczynski, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, dün başkentin Bialoleka bölgesinde bulunan alışveriş merkezi ile farklı bölgelerindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Zembaczynski, "Bialoleka'da ve diğer yerlerde çıkan trajik yangınların özel servis tarafından detaylı soruşturulması gerekir. Büyük ve felaketler Doğu'dan gelen sabotajların bir ürünü olabilir." ifadesini kullandı.

basını, Zembaczynski'nin paylaşımında kullandığı "Doğu" ifadesinden kastının Rusya olduğunu öne sürdü.

Bu arada, Ulusal İtfaiye Şefi Mariusz Feltynowski, "Marywilska 44" alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin neredeyse tamamının yandığını söyledi.

Feltynowski, yangının çok kısa sürede yayıldığını belirtti.

Bialoleka'daki "Marywilska 44" alışveriş merkezinde ve Varşova'nın farklı bölgelerindeki depolama alanı ile inşaat malzemeleri tesisinde dün yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Polonya Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Durum Müdahale Ekibi de geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya destekli bilgisayar korsanlarının Polonya kurumlarını hedef aldığını iddia etmişti.

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