Vatana ihanetten tutuklanan Rus muhalif ortadan kayboldu

İKİ KEZ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR



Eşi Evgenia Kara-Murza, "Transferi için hiçbir gerekçe yok ve kocam, onu 2015 ve 2017'de iki kez öldürmeye çalışan aynı kişilerin elinde olduğundan bu durumu daha da korkutucu hale getiriyor. Rus hükümetinden kocamın nerede olduğu konusunda bize bilgi vermesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Rus yetkililerin suçlandığı zehirlenmelerden iki kez kurtulan Vladimir Kara-Murza, Vladimir Putin'e karşı çıkmanın cezası olarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.



DAHA ÖNCE DE MAHKUMLAR KAYBOLDU



Rusya'nın hapishane sistemindeki transferler gizlilikle yürütülüyor ve mahkumlar birkaç hafta boyunca temastan kaybolabiliyor.



Rusya'nın en tanınmış muhalif figürü Alexei Navalny'nin destekçileri, siyasetçi aralık ayında ortadan kaybolunca paniğe kapılmıştı.



19 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki bir hapishanede yeniden ortaya çıktı.



Daha önce Rusya'nın merkezindeki Vladimir bölgesinde, Moskova'dan yaklaşık 230 km uzakta tutulmuştu.

