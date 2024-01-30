Vatana ihanetten tutuklanan Rus muhalif ortadan kayboldu

Vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan önde gelen Rus muhalif isim Vladimir Kara-Murza, parmaklıklar ardında tutulduğu Sibirya Hapishanesi'nden kayboldu.

Vatana ihanetten tutuklanan Rus muhalif ortadan kayboldu

Rus muhalif Vladimir Kara-Murza, 25 yıllık hapis cezasını çektiği Sibirya Hapishanesi'nden kayboldu.

42 yaşındaki Kara-Murza'nın Omsk bölgesindeki bir hapishanede tutulduğu ancak bir gazeteci tarafından kendisine gönderilen mektubun, mahkumun artık orada olmadığının belirtildiği bir notla iade edildiği belirtildi.

Kara-Murza'nın avukatı Vadim Prokhorov, pazartesi günü siyasi aktivisti ziyaret etmeye çalışan başka bir avukata "kendisinin hapishanede olmadığının" söylendiğini söyledi.

Putin'in başkan adaylığı onaylandı

Putin'in başkan adaylığı onaylandı

Haberi Görüntüle

İKİ KEZ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR

Eşi Evgenia Kara-Murza, "Transferi için hiçbir gerekçe yok ve kocam, onu 2015 ve 2017'de iki kez öldürmeye çalışan aynı kişilerin elinde olduğundan bu durumu daha da korkutucu hale getiriyor. Rus hükümetinden kocamın nerede olduğu konusunda bize bilgi vermesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rus yetkililerin suçlandığı zehirlenmelerden iki kez kurtulan Vladimir Kara-Murza, Vladimir Putin'e karşı çıkmanın cezası olarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

DAHA ÖNCE DE MAHKUMLAR KAYBOLDU

'nın hapishane sistemindeki transferler gizlilikle yürütülüyor ve mahkumlar birkaç hafta boyunca temastan kaybolabiliyor.

Rusya'nın en tanınmış muhalif figürü Alexei Navalny'nin destekçileri, siyasetçi aralık ayında ortadan kaybolunca paniğe kapılmıştı.

19 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki bir hapishanede yeniden ortaya çıktı.

Daha önce Rusya'nın merkezindeki Vladimir bölgesinde, Moskova'dan yaklaşık 230 km uzakta tutulmuştu.

Zelenski'den Putin’e "yırtıcı hayvan" benzetmesi

Zelenski'den Putin’e "yırtıcı hayvan" benzetmesi

Haberi Görüntüle

KARA-MURZA NEDEN TUTUKLANDI?

Kara-Murza 2022'de tutuklandı ve daha sonra aynı yıl Arizona Temsilciler Meclisi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalini kınadığı bir konuşmadan kaynaklanan suçlamalar nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Putin yönetiminde, muhalefeti etkisiz hale getirmeye ve eleştirileri bastırmaya yönelik hamleler, Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra yoğunlaştı.

Buna Rus ordusunu karaladığı düşünülen raporları suç sayan bir yasanın kabul edilmesi de dahil.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...