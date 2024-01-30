Vatana ihanetten tutuklanan Rus muhalif ortadan kayboldu

Rus muhalif Vladimir Kara-Murza, 25 yıllık hapis cezasını çektiği Sibirya Hapishanesi'nden kayboldu.
42 yaşındaki Kara-Murza'nın Omsk bölgesindeki bir hapishanede tutulduğu ancak bir gazeteci tarafından kendisine gönderilen mektubun, mahkumun artık orada olmadığının belirtildiği bir notla iade edildiği belirtildi.
Kara-Murza'nın avukatı Vadim Prokhorov, pazartesi günü siyasi aktivisti ziyaret etmeye çalışan başka bir avukata "kendisinin hapishanede olmadığının" söylendiğini söyledi.
İKİ KEZ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR
Eşi Evgenia Kara-Murza, "Transferi için hiçbir gerekçe yok ve kocam, onu 2015 ve 2017'de iki kez öldürmeye çalışan aynı kişilerin elinde olduğundan bu durumu daha da korkutucu hale getiriyor. Rus hükümetinden kocamın nerede olduğu konusunda bize bilgi vermesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Rus yetkililerin suçlandığı zehirlenmelerden iki kez kurtulan Vladimir Kara-Murza, Vladimir Putin'e karşı çıkmanın cezası olarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
DAHA ÖNCE DE MAHKUMLAR KAYBOLDU
Rusya'nın hapishane sistemindeki transferler gizlilikle yürütülüyor ve mahkumlar birkaç hafta boyunca temastan kaybolabiliyor.
Rusya'nın en tanınmış muhalif figürü Alexei Navalny'nin destekçileri, siyasetçi aralık ayında ortadan kaybolunca paniğe kapılmıştı.
19 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Navalny, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki bir hapishanede yeniden ortaya çıktı.
Daha önce Rusya'nın merkezindeki Vladimir bölgesinde, Moskova'dan yaklaşık 230 km uzakta tutulmuştu.
KARA-MURZA NEDEN TUTUKLANDI?
Kara-Murza 2022'de tutuklandı ve daha sonra aynı yıl Arizona Temsilciler Meclisi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalini kınadığı bir konuşmadan kaynaklanan suçlamalar nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Putin yönetiminde, muhalefeti etkisiz hale getirmeye ve eleştirileri bastırmaya yönelik hamleler, Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra yoğunlaştı.
Buna Rus ordusunu karaladığı düşünülen raporları suç sayan bir yasanın kabul edilmesi de dahil.
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