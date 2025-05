Papa Francis’in hayatını kaybetmesi ve ardından Papa 14’üncü Leo’nun Katoliklerin yeni ruhani lideri olarak seçilmesi ile gündeme gelen Vatikan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD’nin Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi’nde din çalışmaları alanında profesör olan Diana Walsh Pasulka, “American Cosmic” isimli kitabında Vatikan’ın arşivlerinde saklı kalmış “UFO kanıtları” olduğunu iddia etti.



Daily Mail’in “Vatikan arşivlerinde saklı 'UFO kanıtları' ortaya çıktı” başlıklı haberine göre, Papa Francis’in ölümünün ardından “UFO aktivistleri” Vatikan’a gizli arşivlerini açma çağrılarını artırdı.

Pek çok kişi, yüzyıllar öncesine dayanan arşivlerde Dünya dışı varlıkların yeryüzünü ziyaret ettiğine dair uzun süredir gizli kalan kanıtlar olduğuna inanıyor.

Vatikan arşivleri konusunda bilgi sahibi olduğu ifade edilen Pasulka, kitabında Katolik Kilisesi’nin tarihi kayıtlarına ışık tuttu. 1300-1800 yılları arasındaki belgeleri inceleyen akademisyen, burada “ışık daireleri, duvarlardan geçen alevler, ışık saçan varlıklar, dönen güneşler ve diske benzer uçan nesnelere” dair anlatımlar olduğunu aktardı. Pasulka, “Tarihi kayıtlar, bu tür olaylarla dolu. Vatikan’daki insanlar nereye bakacaklarını dahi bilmiyor; bunlar, bodrum katlarında” diye konuştu.



“HAVADA ASILI DURAN” RAHİBE MARİA



Vatikan Gizli Arşivleri’ni 1612 yılında Papa 5’inci Paul oluşturmuş, bu arşivler daha sonra Vatikan Apostol Arşivi adını almıştı. Kilise’nin tarihinde “mucize” olarak atıfta bulunulan pek çok hikayeyi gün yüzüne çıkardığı söylenen Pasulka’ya göre, bu hikayeler “modern zamanlarda UFO’larla karşılaşıldığına dair hikayelerle ilginç bir benzerlik" taşıyordu.



Pasulka’nın aktardığına göre, bu hikayelerden biri 17’nci yüzyılda yaşamış olan İspanyol rahibe Ágredalı Maria ile ilgiliydi. Rahibe Maria, “gözleri kör edici bir ışığın içinde yıkandığını” ve bu esnada “havada asılı durduğunu” anlatmıştı. Atlantik’i “meleklerin kanatlarında geçtiğini” söyleyen Maria, Hz. Meryem hakkında da kitaplar yazmış ve bu kitaplar döneminde çok popüler olmuştu.



İlk yazıları daha sonra diğer rahibeler tarafından imha edilen Rahibe Maria, bu yazılarında uzayda ve Dünya’da yaptığını ileri sürdüğü astral seyahatlerden bahsediyordu.



“MODERN ZAMANLARDAKİ HİKAYELERE BENZİYOR”



İddiaya göre, o dönemde sömürge durumunda olan New Mexico’ya giden misyonerler, oradaki yerlilerin kendilerini gizemli “mavili bir kadının” ziyaret ettiğini anlattığında şaşırmıştı. Söz konusu anlatımlar, her ne kadar fiziksel olarak İspanya’dan ayrılmamış olsa da Rahibe Maria’nın kıyafetleri ve silüeti ile uyuşuyordu. Rahibe Maria, o dönemde hem İspanya’da hem New Mexico’da olduğunu iddia etmişti.



Pasulka, eski yüzyıllarda içinde uçmanın, gizemli ışıkların ya da kozmik seyahatlerin geçtiği hikayelerin Dünya dışı olaylar olarak değil, derin spiritüel ya da dini olaylar olarak yorumlandığını aktardı.



Pasulka, Rahibe Marry’nin hikayesinde olduğu gibi buna benzer deneyimlerin, modern zamanda Dünya dışı varlıklarla karşı karşıya gelindiğine dair hikaye ve deneyimlerle benzerlik taşıdığına işaret etti.



Habere göre, Pasulka ve onun gibi benzer iddiaları ortaya atan kişilerin anlatımlarının ortak yanları vardı; bunlar, ışık kürelerinin içinde yere inen, parlayan varlıklar, havada dönen nesneler ve iletilen mesajlar şeklindeydi.