Vatikan 'dini Minecraft' oyunu çıkardı

Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin arttığı ve Minecraft’ın oyun dünyasında önemli bir yer edindiği günümüzde, Vatikan yetkilileri Minecraft tabanlı yeni bir oyun duyurdu.



‘Peter is Here’ adlı oyunda, kullanıcılar Aziz Petrus Bazilikası’nı keşfedecek ve bölgedeki tarihi eserler hakkında bilgi edinecek.



Microsoft’un Minecraft Education programı ile işbirliği içinde geliştirilen oyunun, Vatikan’ın ‘genç nesillere kültürel mirası tanıtmayı’ amaçladığı belirtildi.



Minecraft Education Başkanı Allison Matthews, yeni oyunla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu video oyunu temel olarak Aziz Petrus Bazilikası’nın 3D bir temsili veya 3D yeniden inşası. Oyunda bir karakteriniz var ve onunla koridorlarda yürüyebilir, tüm binayı keşfedebilirsiniz. Sanat eserleri, heykeller ve mozaiklerle etkileşime geçebilir ve her birinin tarihini öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“BURADA PAPA’YI HAYAL EDİYORUM”

Kardinal Mauro Gambetti ise projenin, Papa Francis’in zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmasından önce geliştirilmekte olduğunu söyledi ve “Burada Papa Francis’in olduğunu hayal ediyorum ve muhtemelen şöyle derdi: Bunu düşünmekle iyi ettiniz. Hatta şu an nasıl yaşadığına ve inancını nasıl sergilediğine baktığımızda, perspektifimizin ebedi olduğunu ve sonsuzluğa dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey, eğlence aracılığıyla bir anlamda başka bir boyuta taşınmak” dedi.





Papa’nın sağlık durumu hakkında da konuşan Gambetti, “Daha iyiye gidiyor. Onun geri dönmesini bekliyoruz ve bunun için bol bol dua ediyoruz” açıklamasında bulundu

AZİZ PETRUS BAZİLİKASI NEDİR?

Hıristiyanlığın en büyük kilisesi olarak bilinen Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan’ın ve Hıristiyan aleminin en sembolik yapılarından biri. İlk Papa olan Aziz Petrus’la beraber çok sayıda önemli din adamının mezarının da bulunduğu bu yapıt, zaman içerisinde Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno ve Gain Lorenzo Bernini gibi mimarlar tarafından tasarlandı. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Aziz Petrus Bazilikası, Kubbesi ile Roma'nın siluetindeki en önemli parçalardan biri.





