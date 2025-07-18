Netanyahu, Papa'yı aradı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlara ait tek Katolik ibadethane olan Kutsal Aile Kilisesi’ni hedef alan saldırısında üç Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’yu aradı.



Vatikan, aralarında kilisenin papazı Cebrail’in de bulunduğu 11 kişinin yaralandığı saldırının ardından yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Vatikan’ın açıklamasına göre, Papa Leo, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze’de ateşkes sağlanması ve savaşın bitmesi yönündeki çağrısını yineledi. Gazze’deki “dramatik” insani durum konusunda endişelerini dile getiren Papa, Filistin topraklarında ve İsrail’deki ibadet yerlerinin, inananların ve tüm insanların korunmasına duyulan acil ihtiyacı vurguladı.



KUDÜS’TEKİ DİN İNSANLARINDAN GAZZE’YE ZİYARET



Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Theophilos ile Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun dün tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere Gazze'ye gitti.



Kudüs'teki kiliselerden yapılan açıklamaya göre, 3’üncü Theophilos ve Kardinal Pizzaballa, sabah saatlerinde Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı. Ziyaretin Gazze şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne İsrail ordusunun perşembe düzenlediği saldırı üzerine gerçekleştiği belirtildi.



ZİYARET “GÜNLÜK VE SINIRLI”



Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nden Peder Melatios Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din adamlarının ulaşımının Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla İsrail ordusunun koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi.



İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle ziyaretin "günlük ve sınırlı olduğunu" aktaran Basal, din adamlarının Gazze ile dayanışma göstermek için buraya gittiğini, hayatını kaybedenler için cemaate taziyede bulunacağını aktardı.



Basal, kiliselerin ortak biçimde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, bölgede barışın sağlanması çağrısı yaptıklarını vurguladı.



İSRAİL’E TEPKİLER SÜRÜYOR



Kudüs'teki kiliselerin patrikleri ve dini liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun "çirkin" saldırısı karşısında ortak bir tavırla buraya sığınan insanların yanında yer aldıklarını, "tam bir birlik içinde bu suçu kınadıklarını" vurguladı.



Mabetlerin uluslararası hukuka göre koruma altında olduğuna işaret eden kilise liderleri, "aralarında özel ihtiyaçlara sahip çocukların da yer aldığı 600 kişinin sığındığı kilisenin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini" belirtti.



Kilise yöneticileri, dünya liderleri ile Birleşmiş Milletler'e bir an önce ateşkesi sağlamaları, tüm dini ve insani mekanların korunması, Gazze'deki açlık çeken kitleler için çağrı yaptıklarını vurguladı.



İSRAİL 600’Ü AŞKIN CAMİ VE EN AZ 4 KİLİSEYİ HEDEF ALDI



İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İngilizce X hesabından Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 600'den fazla camiyi yerle bir ettiği ve en az dört kiliseyi hedef aldığı, 58 binden fazla Filistinlinin ise ölümüne neden olduğu bilinmesine karşın, söz konusu açıklamada Tel Aviv'in "sivilleri ve kutsal mekanları koruma taahhüdünü yerine getirdiği" savunulmuştu.



İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 11 kişi de yaralanmıştı.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım boyutuna varan saldırılarla tüm bölgenin enkaz haline gelmesine neden olan İsrail'in kiliseyi hedef alan son saldırısı tepkilere yol açmıştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak kilise saldırısına tepkisini ifade ettiğini aktarmıştı. Leavitt, "Başbakanın bir açıklama yapmayı kabul ettiğini anlıyorum. İsraillilerin o Katolik kilisesini vurması bir hataydı" ifadelerini kullanmıştı.