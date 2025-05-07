Vatikan hazır: Kilise tarihine damga vuracak seçim başladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in ölmününün ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler bir sonraki papanın kim olacağına çevrildi.



Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği tarihi Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal İtalya'da bir araya geldi.



SİSTİNE ŞAPELİ'NDE KAPANMA BAŞLIYOR



Oylamanın ilk oturumu Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) başlayacak.



Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'nde kapanacak kardinaller burada gizlilik için yemin edecek.



Daha sonra "Extra Omnes" yani Latince "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verilecek ve kardinaller dış dünyayla bağlantılarını her şekilde kesecek.

KİLİSE İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Papa Francis döneminde göreve gelen çok sayıda kardinalin reformist çizgiyi benimsediği biliniyor. Kilisenin geleneksel dönemini isteyen ve değişiklikleri geri almak isteyen önemli bir grup seçmen de etkili olabilir.

Bu nedenle "en belirsiz konklav" olarak nitelenen seçimin, kilise tarihine damga vurması bekleniyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Konklav'ı izlemek üzere 5 bin 300'den fazla gazeteci de İtalya'ya akın etti. Güvenlik önlemleri kapsamında şapelin yakınlarına elektronik sinyal bozucular da yerleştirildiği aktarıldı.



Sistina Şapeli’nin bacasından çıkan dumanın rengi, Katolikler tarafından dikkatle takip edilecek: Siyah duman bir sonuca varılamadığını, Beyaz duman ise yeni Papa’nın seçildiğini gösterecek.