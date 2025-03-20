Vatikan: Papa artık kendi başına nefes alabiliyor

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in sağlık durumunun iyileşmeye devam ettiği ve nefes almasına yardımcı olan mekanik ventilasyon maskesine artık ihtiyaç duymadığı belirtildi.



Maskenin kullanımının durdurulması, Francis’in akciğerlerinin artık kendi başına daha iyi ve daha güçlü çalıştığını gösteriyor.



Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 88 yaşındaki Papa’nın gündüzleri yüksek akışlı oksijen desteğine olan bağımlılığının da azaldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Papa’nın zatürre enfeksiyonu tamamen ortadan kalkmasa da kontrol altına alınmış durumda.

PAPA 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTA

Papa Francis, 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Akciğer enfeksiyonu çift taraflı zatürreye dönüşen Papa, ciğerlerini güçlendirmek amacıyla solunum ve fizik tedavi alıyor.



Papa, Şubat ayının sonu ve Mart ayının başında yaşadığı bir dizi solunum krizi sonrasında, akciğerlerinde biriken balgam ve sıvıyı atamadığı için ventilasyon maskesine bağlanmıştı.