Vatikan: Papa'nın sağlık durumu değişmedi

Şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 17 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın son durumu ile ilgili Vatikan'dan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Papa’nın klinik durumu bugün de stabil kaldı. Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.



Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat'ta Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'ya çift taraflı zatürre teşhisi konduğunu açıklamıştı.



Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.



Papa 22 Şubat'ta yine bir astım krizi geçirdi ve durumu kritikleşti. 24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu kritik ama stabil olarak tanımlamıştı.



Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.



Vatikan, 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa durumu dün de stabil kalmıştı.



Papa Franciscus, 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Dizindeki ağrılar sebebiyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.