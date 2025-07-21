Vatikan'da evlatlık skandalı: Binlerce çocuk "yetim vizesiyle" annelerinden koparılıp ABD'ye gönderildi

Vatikan, 1950 ile 1970 arasında yaklaşık 3.500 İtalyan çocuğu "yetim" ilan ederek, ABD’ye evlatlık gönderdi. Ancak bu çocukların çoğu yetim değildi; anneleri hayattaydı ve çoğu, çocuklarının gönderildiğinden haberdar bile değildi.



ABD’de büyüyen ve yıllar sonra biyolojik annesine kavuşan John Campitelli’nin hikayesi, bu sistemin ardındaki gerçeği gözler önüne serdi. 1963’te İtalya’da doğan ve annesi tarafından Katolik bir kuruma bırakılan Campitelli, “Annem beni geri alacağını düşünüyordu. Asla imza atmamış, sadece geçici olarak bırakmıştı” diyerek, Kilise tarafından nasıl sahte belgelerle yetim gösterildiğini ortaya koydu. Doğum belgelerinde annesinin adı silinmiş, resmi kayıtlara “doğumdan itibaren terk edildi” notu düşülmüştü.

ANNELER EVLATLIK SÜRECİNDEN HABERSİZ

Bu uygulama, 1950 tarihli bir ABD yasasındaki “bakılamayan çocuk” tanımının esnetilmesiyle mümkün oldu. Kilise, çocukların “iyi Katolik ailelere” verildiğini savundu. Ancak belgeler, annelerin çoğunun evlatlık sürecinden habersiz olduğunu, bazılarına çocuklarının öldüğü yalanının söylendiğini gösteriyor.



Gazeteci ve yazar Maria Laurino, The Price of Children adlı kitabında bu sistemin detaylarını ortaya çıkardı. Kilise arşivlerinden yüzlerce belgeyi inceleyen Laurino, bazı annelerin imzalarının taklit edildiğini ya da hiç imza atmadıklarını, çocuklarının geri alınacağına dair sözlerle kandırıldıklarını belirtiyor. En çarpıcı örneklerden biri, “Çocuğumu geri almazsam hayatımı kısaltırım” diye yazan bir annenin mektubuydu.

KÖY KÖY DOLAŞIP ÇOCUK ARAMIŞLAR

Yetim programını yürüten Amerikalı rahip Monsenyör Andrew Landi'nin, yerel papazlara köy köy dolaşıp evlatlık verilecek bekar çocukları arattığı da belgelerle ortaya kondu. Kilise, her çocuk için 475 dolar ücret alıyor, bugünkü değeriyle yaklaşık 4 bin 500 dolara denk gelen bu ücretle, sistem adeta bir "bebek ticaretine" dönüşüyordu.



Program 1970’te sona erse de etkileri hala sürüyor. Yıllar sonra biyolojik ailesini bulan Amerikalı evlatlık Mary Relotto, “Kilise, anneme bunun en iyi çözüm olduğunu söylemiş. Ama çocuklarını desteklemek yerine, onları alıp sattılar” sözleriyle tepki gösterdi.