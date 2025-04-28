Vatikan'da yas dönemi: Papa'nın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor

Papa Francis'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor.



Cumartesi düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verilen Papa Francis, vasiyeti üzerine Vatikan'daki Aziz Meryem Bazilikası'na defnedildi.



Yine Papa'nın isteği doğrultusunda mezar taşına sadece papalık ismi olan Franciscus yazıldı.



Papa'nın defnedilmesiyle Novemdiales adı verilen yas dönemi başladı.



Kardinaller Papa'nın Aziz Büyük Meryem Bazilikası'ndaki mezarını ziyaret edildi. Halkın da katıldığı ziyaretlerle birlikte Papa için dualar edildi.



Papa Francis, bir asrı aşkın süredir Aziz Petrus Bazilikası dışına defnedilen ilk papa olmuştu.



Yas döneminin bitişiyle yeni Papa'nın kim olacağı ise merak konusu.



Conclave adı verilen kardinallerin toplantısının 6 Mayıs'tan önce başlaması beklenmiyor.

