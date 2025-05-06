Vatikan'da yas sona erdi: Gizlilik yemini edildi, seçim başlıyor

Vatikan'ın yeni liderini belirleyecek olan Konklav adlı seçim süreci, yarın başlıyor.



Sistine Şapeli'nde gerçekleşecek oylamaya 71 ülkeden 133 kardinal katılacak. Papa'nın seçilebilmesi için 89 kardinalin aynı kişiye oy vermiş olması gerekecek.

YARIN AKŞAM BAŞLIYOR



Yarın Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak olan Konklav için ilk duman 20.00'de şapelin bacasından yükselecek. Günde en fazla dört oylama gerçekleşecek ve bacadan iki kez duman tütecek.



İki İtalyan ve bir Filiğinli kardinal şu anda yarışta gözde konumunda. İlk üç günde favori isimlerden biri seçilmezse sürpriz bir isim seçilebilir.



10 GÜNDÜR DEVAM EDEN TOPLANTILAR



Son 10 gün içinde kardinaller arasında günde iki kez toplantı yapıldı ve 218 konuşmacı fikrini söyledi ancak birlik sağlanamadı.



Seçim süresince içerde kardi̇naller ile birlikte doktorlar, hemşireler, tesisatçılar ve elektrikçiler de hazırda bulunacak.



Bu kişilerin hepsi gizlilik yemini edecek ve aksi bir durumda aforoz cezası ile karşı karşıya kalacak.

