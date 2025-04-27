Vatikan'daki "tarihi" fotoğrafın arka planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Papa Francis'in cenaze töreninin başlamasından dakikalar önce Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile Vatikan'ın kalbinde bir araya geldi.

Trump, görüşmeden kısa bir süre sonra Rusya lideri Vladimir Putin'in bir barış anlaşması isteyip istemediğini sorguladı.

Trump ve Zelenski arasında, şubat ayındaki "felaket" Beyaz Saray toplantısından bu yana ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda iki liderin Aziz Petrus Bazilikası'nın içinde, yardımcıları olmadan yakın bir görüşme içinde oldukları görüldü. CNN International'a göre görüşme, planlı değildi.

New York Times'a göre birbirlerinden hoşlanmadıklarını ve birbirlerine güvenmediklerini gizlemeyen iki adamın doğaçlama buluşması dikkat çekici bir sahneydi.

ZELENSKİ: TARİHİ BİR SEMBOLİK TOPLANTI OLABİLİR

Beyaz Saray sözcüsü Stephen Cheung, cenaze törenindeki görüşmeyi “çok verimli bir görüşme” olarak nitelendirdi ancak ayrıntı vermedi.

Zelenski daha sonra X'te yaptığı bir paylaşımda bu kısa görüşmeyi, Rusya'nın ateşkesi yeniden silahlanmak ve yeniden saldırmak için bir fırsat olarak kullanmamasını sağlayacak güvenlik garantileri de dahil olmak üzere “bire bir pek çok şeyi” ele aldıkları “iyi bir toplantı” olarak tanımladı.

"İKİNCİ GÖRÜŞME OLMAYACAK"



Daha sonra Trump'ın hızlı şekilde ayrılışı, Ukraynalı bir sözcünün, Roma'da daha fazla görüşme yapılacağı yönündeki önerisine rağmen gerçekleşti.



Trump'ın ayrılmak üzere Air Force One'a binmesinin ardından sözcü, “başkanların çok yoğun programları” nedeniyle ikinci bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.



Kısa görüşme, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirme çabalarının kritik bir anında gerçekleşti Trump, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i doğrudan görüşmeye zorlamaya çalıştı.



Trump, Roma'ya indikten sonra cuma günü geç saatlerde Truth Social'da “Anlaşmaya çok yakınlar. İki taraf şimdi 'işi bitirmek' için çok üst düzeylerde bir araya gelmeli” diye yazmıştı.

TRUMP PUTİN'İ SUÇLADI

Görüşmenin ardından Roma'dan dönerken yaptığı Truth Social paylaşımında Trump, geçen hafta Kiev'e saldıran Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama ihtimalini gündeme getirerek Putin'in barışla ilgilenip ilgilenmediğini sorguladı.

Trump, “Putin'in son birkaç gündür sivil bölgelere, şehirlere ve kasabalara füze atması için hiçbir neden yoktu. Bu bana belki de savaşı durdurmak istemediğini, sadece beni dinlediğini ve 'Bankacılık' ya da 'İkincil Yaptırımlar' yoluyla farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündürüyor. Çok fazla insan ölüyor” diye yazdı.