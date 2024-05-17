Vatikan'dan "doğaüstü olaylarla" ilgili yeni kılavuz

Ağlayan heykel haberleri ne zaman sahte haber olur? Kutsal bir emanetin mucizevi bir iyileşmeye yol açtığı iddiası ne kadar inandırıcı? Bir hayalet olayı nasıl doğrulanmalıdır?



Bunlar, Vatikan'ın bir medya brifinginde sunduğu doğaüstü olaylarla ilgili yeni yönergesinde ele alınan temalar.



Vatikan'ın İnanç Doktrini tarafından derlenen belge, bu tür iddiaların doğruluğunun değerlendirilmesi için daha katı kurallar ortaya koyuyor.



Sosyal medya çağında bu tür olaylara ilişkin raporlar son yıllarda hızla artarken bazen dezenformasyon ve dedikodu yoluyla söylentiler yayılarak toplumu yanlış yönlendirebiliyor.



SON KARAR 1978'DE ÇIKTI



Yeni kılavuz vakaların taranması, analizi ve olası reddedilmesine ilişkin kriterleri sıkılaştırıyor. Vatikan bu raporlarla ilgili en son 1978'de karar çıkarmıştı.



Yüzyıllar boyunca hayaletler rapor edildi. Kilise tarafından tanınan raporlar, hacıları ve papaları bu doğaüstü olayların gerçekleştiği söylenen yerleri ziyaret etmeye teşvik etti.

DİNİ EFSANELER GERÇEKLE KARIŞIYOR



2016 yılında İtalyan bir kadın, Meryem Ana'nın da ortaya çıktığı söylenen Bosna'daki Medjugorje'den bir heykel getirdikten sonra Roma'nın kuzeyindeki küçük bir kasabada İsa ve Meryem'in düzenli olarak görüldüğü iddia ediliyor.



İnananlar heykelin önünde yıllarca dua etti. Bölgede hizmet veren piskoposun hikayeyi çürütmesi sekiz yıl sürdü.



Mistisizmle dolu bir kurum olan ve hala duman sinyalleri aracılığıyla iletişim kuran Vatikan, yeni kurallarının doğaüstü iddiaları düzenleyebileceğini umuyor.