Vatikan'dan Papa Franciscus açıklaması: Zatürre gelişti ve klinik durumu karmaşık

Bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisinden akşam saatlerinde yazılı açıklama yapıldı.



Bugünkü laboratuvar testleri ile göğüs röntgeni sonuçlarına göre Papa'nın klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulanmakta olup, bu durum tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir. Göğüs tomografisi, iki taraflı zatürre geliştiğini ortaya koymuş ve ek bir farmakolojik tedavi gerektirmiştir. Buna rağmen Papa Franciscus'un morali iyi."



Açıklamada, Papa'nın, dua ederek ve bazı metinleri okuyarak vakit geçirdiği, kendisine gösterilen destek için teşekkür ettiği ifade edildi.

HAFTA SONU TÜM ETKİNLER İPTAL EDİLDİ



Bu arada Vatikan, karmaşık klinik durumunun sürmesi sebebiyle Papa Franciscus'un bu hafta sonu için öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.



Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.