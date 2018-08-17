Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili, "Vatikan, çocukların cinsel istismarını kesin surette kınamaktadır" dedi.



Vatikan Basın Ofisi Müdürü Burke, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun bildirildiği tahkikat jürisi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Burke, "Bu hafta kamu ile paylaşılan Pennsylvania’daki raporla ilgili, bu korkunç suçlar karşısında duyguları ifade edebilecek sadece iki kelime var, utanç ve üzüntü" ifadelerini kullandı.



"VATİKAN ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINI KINIYOR"



Vatikan'ın Pennsylvania'daki jürinin çalışmalarını ve ortaya çıkan raporu büyük bir ciddiyetle ele aldığını belirten Burke, "Vatikan, çocukların cinsel istismarını kesin surette kınamaktadır. Raporda tanımlanan istismarlar suçtur ve ahlaki olarak da kınanması gerekir. Bu tür davranışlar, mağdurları haysiyet ve inançlarından mahrum bırakarak güvenlerine ihanet etmektir" değerlendirmesinde bulundu.



Kilisenin geçmişinden ders çıkarması ve hem istismarcılar hem de bunun yaşanmasına göz yumanların hesap vermesi gerektiğini bildiren Burke, raporda bahsedilen çoğu istismarın 2000'li yılların başından önce yaşandığına dikkati çekti.



2002 yılından sonra neredeyse hiç vakaya rastlanmadığına işaret eden Burke, kilisenin ABD'deki reformlarının rahiplerin çocuklara yönelik istismarını sert şekilde düşürdüğünü vurguladı.



Vatikan'ın, zorunlu çocuk istismarını raporlama yükümlülükleri de dahil medeni kanuna uyulması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Burke, "Vatikan, çocukların ve savunmasız yetişkinlerin zarardan korunduğunun garantiye alınabilmesi adına Katolik Kilisesi’nin her düzeyinde reformların ve teyakkuz halinin devamını teşvik etmektedir." ifadelerini kullandı.



Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in bu tür suçların inanç ve ruhu ne kadar sarstığını çok iyi anladığını belirten Burke, Papa'nın hem kilisede hem de tüm toplumda çocuklar ve savunmasız yetişkinler için güvenli bir ortam oluşturulabilmesi adına gereken bütün çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.



Burke, Papanın mağdurların yanında olduğunu ve kilisenin masumların hayatını mahveden bu trajik dehşetin kökünün kazınması için onları dinlemek istediğini aktardı.



ABD'DE BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR



ABD'nin Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.



Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.



Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.



Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.