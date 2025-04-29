Vatikan ilklerin peşinde: Tarihteki ilk Asyalı Papa seçilebilir

Geçtiğimiz günlerde 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, modern çağda Avrupa dışında doğmuş tek papaydı. Şimdi ise en güçlü adaylardan olan Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle papalığa yükselirse, modern çağların ilk Asyalı papası olacak.



Kardinal Tagle, Vatikan sınırları içinde "Chitto" lakabıyla biliniyor.



"ASYALI FRANCIS" OLARAK BİLİNİYOR



Yoksullarla bağ kurma becerisi, iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı ve Katolik din adamlarının eşcinsellere, boşanmış insanlara ve evlenmemiş annelere karşı benimsediği "sert" tavrı eleştirmesi nedeniyle sıklıkla "Asyalı Francis" olarak anılır.



Ancak Filipinler'deki kilisenin lideri olarak, din adamlarının cinsel tacizi konusunda çekimser olduğu için eleştiriliyordu. Kilisedeki profili yükseldikçe bu şikayetler devam etti.



"DAHA AZ İNSAN ÖLEBİLİRDİ"



Kardinal Tagle, ülkesinde eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadelesine gerektiği gibi değinmediği için de eleştiriliyor. Bu süreçte on binlerce insan idam edilmişti.



Kardinal Tagle ile birlikte ilahiyat okulunda okuyan Rahip Robert Reyes, “Chitto, Duterte yönetimi sırasında açık ve cesurca konuşsaydı, daha az insan ölebilirdi” dedi.



1982'de rahip olarak atanmasından bu yana onlarca yıllık pastoral deneyim sahibi olan Tagle, yürüttüğü Imus Piskoposu ve Manila Başpiskoposu görevleriyle de idari tecrübe kazandı.

