Vekil maaşı eylemi isyana dönüştü
Cakarta'da milletvekili maaşlarının yüklekliğini protesto edenlerin arasına polis aracı daldı. 21 yaşındaki motokurye öldü, eylem hükümeti sallayan isyana evrildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, parlamento binası önünde milletvekili maaşlarını protesto için düzenlenen gösteri sırasında polis aracının çarptığı motokurye öldü.
21 yaşındaki motokurye Affan Kurniawan'in ölümü Başkent Cakarta sokaklarını karıştırdı.
Gösterilerin şiddeti, ölüm haberinin duyulmasıyla arttı.
Protestolarda polis karakollarının aralarında bulunduğu bazı kamu binaları ateşe verildi.
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yayımladığı bir video mesajında, Affan'ın ölümü nedeniyle ailesine "derin taziyelerini" bildirdi.
Olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını kaydeden Prabowo, Affan'ın ölümüne yönelik kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısı yaptı.
Prabowo, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi.
Yerel medyadaki haberlere göre, motokuryenin ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.
Gösteriler yaklaşık bir yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Prabowo Subianto için en büyük sınav olarak niteleniyor.
