Vekil maaşı eylemi isyana dönüştü

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yayımladığı bir video mesajında, Affan'ın ölümü nedeniyle ailesine "derin taziyelerini" bildirdi.



Olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını kaydeden Prabowo, Affan'ın ölümüne yönelik kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısı yaptı.



Prabowo, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." dedi.



Yerel medyadaki haberlere göre, motokuryenin ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.



Gösteriler yaklaşık bir yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Prabowo Subianto için en büyük sınav olarak niteleniyor.