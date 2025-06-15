Veliaht Prens Selman'dan Pezeşkiyan'a "İsrail" telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğü ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Veliaht Prens Selman'dan Pezeşkiyan'a "İsrail" telefonu

haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Görüşmenin başında saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı dileğinde bulunan Bin Selman, İsrail'in, saldırılarını kınadı.

"Bu saldırıların, krizi çözmek için devam eden diyaloğu baltaladığını, gerginliğin azaltılmasını ve diplomatik çözümler bulunmasını amaçlayan çalışmaları engellediğini" kaydeden Bin Selman, "anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanılmaması ve diyalog yolunun benimsenmesi gerektiğini" vurguladı.

Pezeşkiyan ise İsrail'in saldırganlığını kınayan duruşundan ötürü Bin Selman'a teşekkür etti.

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