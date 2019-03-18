Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın zor günler geçirdiği iddiaları basına yansıdı. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, oğlu Muhammed'in bir dizi yetkisini elinden aldı. Bu yetkilerin en başında Prens Selman'ın ekonomi ve finans alanında karar almasının sınırlanması geliyor.



İddialar Veliaht Prens Selman'ın iki haftadır önemli toplantılarda boy göstermemesinin ardından geldi. Veliaht Prens'in yatırım kararlarını Kral adına yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaed al-Aiban'ın denetleyeceği belirtiliyor.



Baba oğulun arasını açan olay ise İstanbul'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi. Riyad yönetimi cinayette Prens'in rolü olduğu iddialarını sıklıkla reddetse de Muhammed bin Selman'ın otoritesinin sarsıldığı ifade ediliyor.



Kral'ın yetkileri sınırlama kararını üst düzey bakanlara ilettiği iddialar arasında. Veliaht Prens bir dizi önemli görüşme yer almadı. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Riyad'a gerçekleştirdiği ziyarette Muhammed bin Selman'la bir araya gelmedi.



Prens’in bulunmadığı görüşmeler arasında, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Lübnan Başbakanı, Hindistan ve Çin elçileriyle yapılan temaslar da gösterildi.