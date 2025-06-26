Venedik karıştı: Jeff Bezos'un lüks düğününe tepkiler büyüyor

ABD’li milyarder Jeff Bezos'un yarın ya da cumartesi günü yapılması beklenen düğünü tartışılmaya devam ediliyor. Düğünün yapılacağı Venedik'te de tansiyon yükseliyor.



Düğüne karşı çıkanlar her gün yeni bir protesto gösterisine imza atarken, Bezos-Sanchez çiftinin konukları tarihi şehre gelmeye başladı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Venedik'in ünlü Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda öğle saatlerinde, Jeff Bezos’un düğününü protesto eden yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem gerçekleştirdi.



Ellerinde ABD’li milyarder karşıtı ve Gazze’de barış çağrısı yapan dövizler taşıyan grup, "aşırı zenginlik gösterisi" olarak tanımladıkları bu düğün organizasyonunu kınadı.



Gruptaki genç bir kadın ve erkek, meydandaki bayrak direklerine tırmanmaya çalışınca polis müdahalede bulundu.



Göstericiler yere yatarak pasif direniş göstermeye çalışsa da polis, onları taşıyarak alandan uzaklaştırdı.



250 DAVETLİ BEKLENİYOR

Diğer yandan, düğüne katılacak ünlü isimler ise Venedik'e gelmeye başladı.



ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ailesi ile Kim Kardashian kente ulaşırken, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey ve Robert Pattinson gibi ünlü isimlerin de gelmesi bekleniyor. Düğüne toplamda 250 davetlinin katılacağı öngörülüyor.

"OLİGARKLARA YER YOK"

Venedik’te 23 Haziran’da başka bir protesto gösterisi olmuş, Greenpeace Italia ve İngiliz "Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret eder)" isimli grup, yine Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda üstünde Bezos'un bir fotoğrafı ve İngilizce "Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz" yazılı 400 metrekarelik bir pankart açmıştı ve polis bunu toplayarak kaldırmıştı.

Venedik'te geçen hafta da "Bezos'a yer yok" isimli bir protesto hareketi tarafından kentin ünlü Büyük Kanalı üzerindeki Rialto Köprüsü'ne de pankartlar asılarak düğün protesto edilmişti.



Kentin farklı noktalarında da yılın düğünü olarak anılan bu organizasyona karşı çıkan "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır", "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asılmıştı.



Kentte düğüne karşı çıkanlar olsa da Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Bezos'un kentlerini düğün mekanı olarak seçmesinden memnun olduğunu ve bu fikri desteklediğini belirtmişti.

Düğünün yaklaşık 70 milyon dolara mal olacağı iddialar arasında.