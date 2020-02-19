Venedik maskelerine eli değen tek Türk

İtalya'nın ünlü Venedik kentinde karnaval heyecanı sürüyor. Ancak her yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği karnaval bu yıl endişelerin gölgesinde yapılıyor. Gerek kasım ayında yaşanan su baskınları gerekse corona virüsü salgını nedeniyle Venedik'i ziyaret edenlerin sayısı yüzde 40'a yakın düşüş gösterdi.

Buna rağmen bu yılki teması “oyun, aşk ve delilik” olarak belirlenen karnaval katılımcıların yoğun coşkusuna sahip oluyor. Katılımcılar, birçok dükkândan maskeler, kostümler satın alınarak karnavalın parçası oluyor. Maskerlerin yapımında ise genç bir Türk kadınının da emeği var.



VENEDİK MASKELERİNDE BİR TÜRK KADININ EMEĞİ VAR

Ataları Türkiye’den göç etmiş bir Makedon Türkü olan 22 yaşındaki Sevenay İlyas, kentin simgeleri olan el yapımı maskelerin üretiminde çalışan tek Türk olduğunu söyleyerek, “Bir Türk olarak burada olmaktan gurur duyuyorum.Çünkü benim elim değiyor, emeğim var. Buraya gelen Türkler tarafından da ilgi görüyorum. Tesettürlü olduğum halde burada bu işi yapmam onların da hoşuna gidiyor. Katılımcıların tepkisini görünce mutlu oluyorum” dedi. Daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyleyen İlyas, ileride kendi adıma küçük bir işletme açmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.