Venedik su altında kalabilir. Denizaltıyla ziyaret edilecek bir yere dönüşme riski

İtalya 'nın kanalları ve gondollarıyla ünlü kenti Venedik , turistlerin de en çok rağbet ettiği yerlerden biri.

Ancak yükselen deniz seviyesi ve aşırı turizm Venedik'i tehdit ediyor.

İtalyan Salento Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda Venedik'in tarihi yapılarının en sonunda tamamen su altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Bu yapıların sadece denizaltıyla ziyaret edilebilir hale gelebileceği belirtildi.

Şehrin yarısından fazlası ortalama deniz seviyesinden 80 ila 120 cm yükseklikte bulunuyor, bu da bu yapıları sel baskınlarına karşı savunmasız hale getiriyor.

2 bin 100 yılına kadar Venedik'te ortalama deniz seviyesinin 42 ila 81 santimetre arasında yükselebileceğine dikkat çekildi.

Mevcut iklim politikaları ve Antarktika buz örtüsünün çökmesi halinde 22. yüzyılda aşırı deniz seviyesi yükselmesinin kaçınılmaz olacağı vurgulandı.



TARİHİ YAPILARI YÜKSEK BÖLGELERE TAŞIMA ÖNERİSİ



Makalede, tarihi yapıların bazılarının daha yüksek bölgelere taşınarak kurtarılabileceğine dikkat çekildi.

Ancak, tarihi kentsel dokunun, lagün merkezli kültürün, geleneksel yaşam tarzlarının ve ekonomik faaliyetlerin çoğunun geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolacağı uyarısı yapıldı.

Venedik'i selden korumak için 2020'de bariyer sistemi inşa edilmişti. Bu sistem su seviyesinin 1 metre 38 santimetreyi aşması halinde devreye girmek üzere tasarlandı. 78 şişme bariyerden oluşan sistemle kentin 3 metreye kadar olan dalgalardan korunması hedefleniyor.

Araştırmacılar, en kötü uzun vadeli sonuçlardan kaçınmak için hızlı hareket etmenin hala çok önemli olduğunu söylüyor.