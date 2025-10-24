Venedik'te Google Haritalar'a güvenen turist kanala düştü

Polonyalı turist Wiktoria Guzenda, Instagram’da paylaştığı videoda elinde telefonla birkaç basamak aşağı inerken suya düştüğü anları gösterdi. Videoya “Google Maps ‘düz git’ dediğinde… ama Venedik’teysen” notunu düşen turist, sonrasında dizindeki yaraları pansuman yaparken “Dikkatli olun” uyarısında bulundu.



Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcıların esprili yorumlarına neden oldu. Kimi izleyiciler turistin “GPS’e körü körüne güvendiğini” söylerken, bazıları da videonun “beğeni almak için kasıtlı olarak çekildiğini” iddia etti.

TUR REHBERLERİNDEN UYARI

Venedik’teki tur rehberleri, Google Haritalar'ın kentin karmaşık sokak ve su yollarında sağlıklı çalışmadığını belirterek ziyaretçilere kağıt harita ve yön tabelalarını kullanma tavsiyesinde bulundu.



Geçtiğimiz ay iki turistin Büyük Kanal’da yüzdükleri için 450 euro para cezası alıp şehirden men edildiği hatırlatıldı. Venedik Belediyesi, kentin UNESCO Dünya Mirası statüsü nedeniyle kanallarda yüzme, dalış ve kürek çekmenin yasak olduğunu vurguluyor.