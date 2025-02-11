Venedik'te turist vergisi iki katına çıktı

İtalya'nın turizm şehri Venedik'te giriş ücreti 5 eurodan 10 euroya çıkarılıyor.



2024'te yoğun geçmesi beklenen 29 günde denenen uygulamayla dünyada ilk kez bir kente günübirlik giriş için ücret istenmişti. Bu sene bu süre 54 güne çıkarıldı.



İlkbaharda başlatılacak uygulama temmuz sonuna kadar her cuma, cumartesi ve pazar günü uygulanacak.



Geceyi kentte geçirmeyecek turistler, 08.30-16.00 arasında gerçekleştirecekleri geziler için ödeme yapmak zorunda.



En az 4 gün önce rezervasyon yaptıranlardan 5 euro alınacak.



Venedik, geçen yıl 194 farklı ülkeden turisti ağırladı. İtalyanlardan sonra en çok ziyaretçi ABD, Almanya ve Fransa'dan geldi.