Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da seçim krizi büyüyor.



ABD dün, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi ve muhalefetin adayı olan Edmundo Gonzalez'i seçimlerin galibi olarak tanıdı.



Venezuela seçim konseyi 2013'ten bu yana iktidarda olan Maduro'yu yüzde 51 oyla 28 Temmuz seçimlerinin galibi ilan etmişti. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ülke muhalefeti ise sokağa dökülmüştü.



Birçok Latin Amerika ülkesi de Maduro'nun zaferini tanımadığını açıkladı.



Venezuela, bunu ardından bazı Latin Amerika ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini kesti.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, "Kanıtlar göz önüne alındığında, ABD ve en önemlisi Venezuela halkı için Edmundo Gonzalez Urrutia'nın Venezuela'nın 28 Temmuz başkanlık seçimlerinde en çok oyu aldığı açıktır" dedi.



Blinken, Venezuela'ya yeni bir yaptırım tehdidinde bulunmadı ancak olası "cezalandırıcı eylemlerin" sinyalini verdi.



Reuters'un salı günü bildirdiği haberde, Washington'un tartışmalı seçimlerin ardından yeni yaptırımlar değerlendirdiği aktarılmıştı.



Muhalefet, yaklaşık yüzde 90'ını saydığı oylara göre, Gonzalez'in seçimden önce yapılan bağımsız anketlere paralel olarak Maduro'nun iki katından fazla destek aldığını gösterdiğini öne sürüyor.