Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı

ABD, Nicolas Maduro'nun yeniden başkan ilan edildiği Venezuela'da seçim krizine dahil olmayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Maduro'nun rakibi ve muhalefetin adayı olan Edmundo Gonzalez'i seçimlerin galibi olarak tanıdıklarını açıkladı. Blinken, yaptırım sinyali verdi.

Veneuzela'da seçim krizi: ABD, Maduro'nun rakibini seçimin galibi olarak tanıdı
Maduro, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor" dedi.

Latin Amerika ülkesi 'da seçim krizi büyüyor.

dün, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi ve muhalefetin adayı olan Edmundo Gonzalez'i seçimlerin galibi olarak tanıdı.

Venezuela seçim konseyi 2013'ten bu yana iktidarda olan Maduro'yu yüzde 51 oyla 28 Temmuz seçimlerinin galibi ilan etmişti. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ülke muhalefeti ise sokağa dökülmüştü.

Birçok Latin Amerika ülkesi de Maduro'nun zaferini tanımadığını açıkladı.

Venezuela, bunu ardından bazı Latin Amerika ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini kesti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, "Kanıtlar göz önüne alındığında, ABD ve en önemlisi Venezuela halkı için Edmundo Gonzalez Urrutia'nın Venezuela'nın 28 Temmuz başkanlık seçimlerinde en çok oyu aldığı açıktır" dedi.

Blinken, Venezuela'ya yeni bir yaptırım tehdidinde bulunmadı ancak olası "cezalandırıcı eylemlerin" sinyalini verdi.

Reuters'un salı günü bildirdiği haberde, Washington'un tartışmalı seçimlerin ardından yeni yaptırımlar değerlendirdiği aktarılmıştı.

Muhalefet, yaklaşık yüzde 90'ını saydığı oylara göre, Gonzalez'in seçimden önce yapılan bağımsız anketlere paralel olarak Maduro'nun iki katından fazla destek aldığını gösterdiğini öne sürüyor.

Venezuela'da seçim krizi: 11 kişi öldü, Latin Amerika diplomatik çıkmaza girdi

Venezuela'da seçim krizi: 11 kişi öldü, Latin Amerika diplomatik çıkmaza girdi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

DÜNYA HABERLERİ

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

BM açıkladı: Gazze'de okulların yüzde 85'i hasar gördü

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Rusya, Almanya'nın serbest bıraktığı Krasikov'un ajan olduğunu doğruladı

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Arabada unuttu, 7 saat sonra hatırladı! Komşusuna emanet ettiği bebeği hayatını kaybetti

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı

Biden'dan Haniye suikastı açıklaması: Ateşkese yardımcı olmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...