Venezuela: ABD, bizi 51. eyaleti yapmak istiyor

Donald Trump yönetiminin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağı ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri vurmasıyla zirveye ulaşan ABD-Venezuela gerilimi devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Tarih Ödülü töreninde ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington'un askeri yığınağını "tehdit" olarak gördüklerini belirten Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın iki aydan uzun süredir "psikolojik bir savaşla" karşı karşıya olduğunu savunan Rodriguez, "Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir." diye konuştu.

İŞGALE KARŞI HAZIRLIK SÜRÜYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Cabello, "Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa, ona karşı da orada olacağız." dedi.

ABD YIĞINAĞI ARTIRIYOR

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyor.

Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye yönelik saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

Yeni harekat duyurusundan kısa bir süre önce, ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan Güney Komutanlığı sorumluluk sahasına girerek bölgedeki sekiz ABD Donanması gemisine katıldı.

Uçak gemisinde dört bini aşkın asker, onlarca taktik savaş uçağı ve taarruz helikopteri bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.