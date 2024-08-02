Venezuela: ABD ülkemize karşı bir darbe girişiminin ön safında

ABD'nin Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu değil muhalafet adayını seçim galibi olarak tanımasının ardından Venezuela Dışişleri açıklama yaptı. Bakan Yvan Gil, ABD'nin, ülkeye karşı "bir darbe girişiminin ön saflarında yer aldığını" söyledi.

Venezuela: ABD ülkemize karşı bir darbe girişiminin ön safında

Seçim krizinin sürdüğü ülkesi , 'ye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin, ülkeye karşı "bir darbe girişiminin ön saflarında yer aldığını" söyledi.

Seçim komisyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimi kazandığını açıklamış ancak muhalefet hile yapıldığı iddiasıyla sokağa dökülmüştü.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun liderliğini yaptığı Vente Venezuela hareketi, kapüşonlu, kimliği belirsiz altı kişinin gece boyunca güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek Caracas'taki merkezlerine girdiğini, ekipmanları aldığını ve mekânı tahrip ettiğini belirtti.

Hareket sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Siyasi nedenlerle maruz kaldığımız saldırıları ve güvensizliği kınıyoruz" dedi.

Aralarında Brezilya, Meksika ve Kolombiya'nın da bulunduğu bölge ülkeleri,  Venezuela hükümetine ayrıntılı oylama sonuçlarını açıklaması çağrısında bulundu.

ABD dün Maduro'nun rakibi ve muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i Venezuela'daki başkanlık seçimlerinin galibi olarak tanıdı ve Maduro'nun zafer iddiasını reddetti.

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