Venezuela depreminde can kaybı artıyor

39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle yıkılan Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

Depremlerin 13'üncü gününde arama çalışmaları sürüyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ulusal basına yaptığı açıklamada felaketin ardından ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı.

Depremlerde can kaybının 3 bin 535'e yükseldiğini aktaran Rodriguez, yaralı sayısının 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 82'ye çıkarıldığını, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldığını söyledi. Hasar gören bina sayısının 856 olduğunu aktaran Meclis Başkanı Rodriguez, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu aktardı.