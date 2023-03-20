Venezuela Devlet Başkanı Maduro, köpeği Jako'nun videosunu paylaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Jako" isimli köpeği ve yavrularıyla oynarken çekilen videosunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, köpeği Jako'nun videosunu paylaştı
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Ülkesindeki siyasi olaylar ve ekonomik kriz nedeniyle sıkça gündeme gelen , 10 yıldır beslediği köpeği Jako ve 3 yavrusuyla olan görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Eşi Cilia Flores ile köpeklerle oyun oynayan , "Jako'yu hatırladınız mı? O artık 10 yaşında ve 3 yavrusu var. Şu güzelliğe bakın, ne kadar da sevimliler. Bizimle 10 yıldır birlikte olan Jako'yu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

EN SON 2018'DE PAYLAŞMIŞTI

Videoda, köpeklerin, Maduro'nun elindeki mamayı almak için birbirleriyle yarıştığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Maduro, en son 22 Mart 2018'de köpeği Jako ile videosunu hesaplarından paylaşmıştı.

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